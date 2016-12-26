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Onu daha çok KKTC'deki düğün müziklerinden tanıyorduk...

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Onu daha çok KKTC'deki düğün müziklerinden tanıyorduk...
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, evinde ölü bulundu...

İngiliz şarkıcı, söz yazarı, müzisyen George Michael, Oxfordshire'ın Goring kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİ DURUMA RASTLAMADI
Thames Valley bölgesindeki İngiliz polisince, sanatçının ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, sadece "şüpheli bir duruma rastlanmadığı" bilgisine yer verildi. George Michael'in evine, ambulansın dün 13.42'de ulaştığı da bildirildi.

"SON NOEL”
Bir Noel gününde ölen George Michael'ın birçok hayranı, sosyal medyada, ünlü şarkıcının "Last Christmas" (Son Noel) parçasının video klibini paylaşarak, bu acı tesadüfe dikkat çekti.

 

1980'LERİN EFSANE İSMİYDi
Asıl adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan George Michael, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde 1963 yılında dünyaya geldi. 1980'li yıllarda "Wham" grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı olan George Michael'in albümleri 100 milyonun üzerinde sattı.

İşte özellikle KKTC’deki düğünlerde çalan, fakat 80’lerin vazgeçilmezi olan şarkısı Careless Whisper:

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