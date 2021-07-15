Onufriu: “Doğalgaz Kaynaklarımız Dünya Genelinde Rekabet Edilebilir Durumda”

Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (EİK) Yönetim Kurulu Başkanı Tula Onufriu, Güney Kıbrıs’ın sürdürülebilir ve daha temiz bir enerji geleceğine doğru ilerlediğini ifade ederek, Güney Kıbrıs’ın bölgede temiz enerji tedarikçisi olmasının şirketin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Onufriu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde 7 araştırma sondajı yapıldığını ve bunlardan üçünün, doğalgaz yatağı bulunmasıyla sonuçlandığını kaydetti.

Bunun, her 4 sondajdan birinin başarılı olduğu anlamına geldiğine işaret eden Onufriu, böylelikle sözde “MEB” içerisinde yapılan sondaj çalışmalarının başarılı olduğunun söylenebileceğini ve bu başarı sayesinde büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinin cezbedildiğini ifade etti.

Habere göre Onufriu, doğalgazın ne zaman çıkarılmaya başlayacağı ile ilgili bir soruya ise, yatırımcılar tarafından bu yönde milyarlarca dolar yatırım yapılması gerektiği ve ilk doğal gaz üretimi çalışmaları ile ilgili Nihai Yatırım Kararı’nın (The Final Investment Decision) şu ana kadar yapılan faaliyetler için dönüm noktası olacağı yanıtını verdi.

Açıklamalarında “Afrodit” yatağına da değinen Onufriu, hak sahibi şirketlerin Rum Yönetimi tarafından verilen ilk ruhsata sahip olduklarını ve ortaklar tarafından teknik açıdan yapılması gereken çok sayıda ön çalışma olduğunu kaydetti.

Nihai Yatırım Kararı öncesinde detaylı planlar yapılacağını; örneğin uluslararası gaz fiyatları, revize öngörüler, petrol ve doğalgaz pazarlarında mevcut koşullar gibi tüm faktörlerin dikkate alınacağını dile getiren Onufriu, Nihai Yatırım Kararından sonra ise inşaat faaliyetleri için üç yıldan fazla bir zamana ihtiyaç olacağını ve üretimin ondan sonra başlayacağını belirtti.

Onufriu, Güney Kıbrıs’ın şu an bir geçiş döneminde bulduğuna işaret ederken; 2022’de sıvılaştırılmış doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynakları ile sürekli bağlantı içinde, Güney Kıbrıs’ın daha sürdürülebilir ve temiz enerji geleceği için iyi bir yolda olduğunu söyledi.