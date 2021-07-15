  • BIST 1.367,250
  • Altın 502,06
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,0700
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Onufriu: “Doğalgaz Kaynaklarımız Dünya Genelinde Rekabet Edilebilir Durumda”

» »
Onufriu: “Doğalgaz Kaynaklarımız Dünya Genelinde Rekabet Edilebilir Durumda”
Onufriu: “Doğalgaz Kaynaklarımız Dünya Genelinde Rekabet Edilebilir Durumda”

Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (EİK) Yönetim Kurulu Başkanı Tula Onufriu,  Güney Kıbrıs’ın sürdürülebilir ve daha temiz bir enerji geleceğine doğru ilerlediğini ifade ederek, Güney Kıbrıs’ın bölgede temiz enerji tedarikçisi olmasının şirketin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Onufriu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde 7 araştırma sondajı yapıldığını ve bunlardan üçünün, doğalgaz yatağı bulunmasıyla sonuçlandığını kaydetti.

Bunun, her 4 sondajdan birinin başarılı olduğu anlamına geldiğine işaret eden Onufriu, böylelikle sözde “MEB” içerisinde yapılan sondaj çalışmalarının başarılı olduğunun söylenebileceğini ve bu başarı sayesinde büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinin cezbedildiğini ifade etti.

Habere göre Onufriu, doğalgazın ne zaman çıkarılmaya başlayacağı ile ilgili bir soruya ise, yatırımcılar tarafından bu yönde milyarlarca dolar yatırım yapılması gerektiği ve ilk doğal gaz üretimi çalışmaları ile ilgili Nihai Yatırım Kararı’nın (The Final Investment Decision) şu ana kadar yapılan faaliyetler için dönüm noktası olacağı yanıtını verdi.

Açıklamalarında “Afrodit” yatağına da değinen Onufriu,  hak sahibi şirketlerin Rum Yönetimi tarafından verilen ilk ruhsata sahip olduklarını ve ortaklar tarafından teknik açıdan yapılması gereken çok sayıda ön çalışma olduğunu kaydetti.

Nihai Yatırım Kararı öncesinde detaylı planlar yapılacağını; örneğin uluslararası gaz fiyatları, revize öngörüler, petrol ve doğalgaz pazarlarında mevcut koşullar gibi tüm faktörlerin dikkate alınacağını dile getiren Onufriu, Nihai Yatırım Kararından sonra ise inşaat faaliyetleri için üç yıldan fazla bir zamana ihtiyaç olacağını ve üretimin ondan sonra başlayacağını belirtti.

Onufriu, Güney Kıbrıs’ın şu an bir geçiş döneminde bulduğuna işaret ederken; 2022’de sıvılaştırılmış doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynakları ile sürekli bağlantı içinde, Güney Kıbrıs’ın daha sürdürülebilir ve temiz enerji geleceği için iyi bir yolda olduğunu söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maraş Konusu Ulusal Konseyde Ele Alındı15 Temmuz 2021 Perşembe 17:02
  • Niyazi Kızılyürek'ten Ursula von der Leyen’e: "Kıbrıs için daha çok şey yapmalıyız"15 Temmuz 2021 Perşembe 15:24
  • Trodos Dağları Bölgesinde Altın Rezervi Bulundu15 Temmuz 2021 Perşembe 13:57
  • Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, “Mağusa Göçmenler Hareketi” ile görüştü15 Temmuz 2021 Perşembe 12:27
  • Güney Kıbrıs'ta aşılanmayanlar için hayat zorlaşıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 12:25
  • 7 Araştırma Sondajının 3'ünde Doğalgaz Yatağı Bulundu15 Temmuz 2021 Perşembe 12:23
  • Rum siyasi partiler darbeyi kınadı15 Temmuz 2021 Perşembe 12:21
  • Özellikle bu saatler arası dışarı çıkmayın!15 Temmuz 2021 Perşembe 09:31
  • Güney Kıbrıs’taki Covıd-19 Vakalarında Bin Bandı Aşıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:54
  • Anastasiadis Ulusal Konseyi Bugün Maraş Konusunda Bilgilendirecek14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti