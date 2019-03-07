Önümüzdeki dönem beş sondaj daha yapılacak

ExxonMobil-QatarPetroleum hesabına, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 10’uncu parselde çalışma yapan StenaIcemax sondaj gemisinin, geçtiğimiz Salı günü, çalışmalarını tamamlayarak sözde Rum MEB’inden ayrıldığı haber verildi.

“Stena Icemax’ın, bugüne kadar Kıbrıs MEB’inde yapılmış en önemli keşif olan ‘Glafkos’ yatağını ardında bırakarak bölgeden ayrıldığı” yorumunu yapan Fileleftheros “Başka Sondajlar İçin de Yolu Açtı- Lakkotripis: Glafkos Hedefindeki Keşif Perspektifler Yaratıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 6’ıncı Doğu Akdeniz Doğal Konferansı’nda yapılan konuşmalara da yer verdi.

Gazete göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, konferansta yaptığı konuşmada 10’uncu parseldeki keşfin kalitesinin, bulunacak oranın oldukça yüksek olacağı konusunda iyimserliğe neden olduğunu söyledi. Şirket tarafından önümüzdeki haftalar içerisinde daha fazla teyit çalışması yapılması gerekeceğini de dile getiren Lakkotripis, “Glafkos” hedefindeki keşfin, 10’uncu parselde yeni hedeflerin incelenmesi için, perspektifler yarattığına dikkat çekti.

Lakkotripis konferansa katılanlara, önümüzdeki dönem yapılması planlanan yaklaşık beş sondajla birlikte ENI-TOTAL şirketlerinin araştırma programını, “Kalipso” yatağındaki teyit sondajını, aynı zamanda 10’uncu parselle ilgili verilen yeniden değerlendirilmesini büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini de anlattı. Konferansta sözde Rum MEB’indeki yatakların değerlendirilmesi konusunun masaya yatırıldığı da kaydedildi.

Lakkotripis, olgun bir proje olan ve Mısır’daki terminallerde değerlendirilmesi konusunda muhtemelen önümüzdeki haftalarda açıklamalarda bulunulması beklenen 12’inci parseldeki “Afrodit” yatağı haricinde, EastMed boru hattı, karada veya yüzer bir sıvılaştırma terminali meydana getirilmesi veya herhangi bir başka seçenek de dâhil olmak üzere, bütün olasılıkların açık olduğunu da söyledi.

Gerçekleştirilmesi beklenen yeni sondajlar ışığında, diğer yatakların değerlendirilmesine yönelik kararlar alınması zamanının henüz gelmediğini dile getiren Lakkotripis, esas meselenin, doğru tercihleri uygun anda yapmak olduğuna dikkati çekti. Lakkotripis, Eni-Total şirketleriyle, 7’inci parsel için ruhsat verilmesiyle ilgili görüşmelerin, önümüzdeki günlerde başlamasının beklendiğini de sözlerine ekledi. ENİ ŞİRKETİ BAŞKAN YARDIMCISI CARLO VİTO RUSSO Gazete ENI şirketi Başkan Yardımcısı Carlo VitoRusso’nun ise konferansta yaptığı konuşmada, sözde Rum MEB’indeki, özellikle de Mısır’daki Zohr yatağıyla komşu olan 10, 6 ve 11 numaralı parsellerdeki yatakların değerlendirilmesine ilişkin yollardan biri olarak, Mısır’daki mevcut altyapıların değerlendirilmesini önerme “fırsatını kaçırmadığını” yazdı.

“Kalipso” yatağıyla ilgili olarak ise, bunun istisnai jeofiziksel özelliklere sahip bir yatağın varlığını kanıtladığını dile getiren Russo, ancak sözde Rum MEB’i içerisindeki bu morfolojinin tam kapasitesinin, yapılacak yeni sondajlarla tam anlamıyla araştırılması gerektiğini ifade etti. Russo, ancak o zaman hali hazırda keşfedilmiş olanlara eklenecek miktarın bilinebileceğini belirttiği açıklamasında, sözde Rum Meb’indeki yeni keşiflerin, Doğu Akdeniz’in var olan dinamiğine eklenmekte olduğunu ve bu durumun Doğu Akdeniz’i, hidrokarbonlar açısından dünya standartlarında bir bölge olarak teyit etmekte olduğunu da ifade etti.

Russo, Zohr yatağının kuzeybatısındaki, sözde Rum MEB’i içerisindekikeşiflerin gruplandırılmasının, bu kaynakların Zohr’daki tesislerde ve sıvılaştırılmış doğal gazla ilgili Mısır’daki altyapılarda ticari anlamda değerlendirilmesinin bir yolu olduğunu da sözlerine ekledi. Alithia gazetesinin “Glafkos Yolu Açıyor” başlıklı haberine göre, Total şirketinin Güney Kıbrıs’taki Genel Müdürü Yves Grosjen de konferansta yaptığı konuşmada, doğal gaza olan talepte dünya çapında yıllık yüzde 5 artış olduğunu söyledi. Politisise “Yüzde 80’nin Üzerinde Geri Kazanım- Glafkos’taki Nihai Doğal Gaz Rezervi Konusunda İyimserlik” başlıklı haberinde, Enerji Bakanı Lakkotripis’in konferansta yaptığı konuşmada 10’uncu parseldeki keşfin kalitesinin, bulunacak olan oranın oldukça yüksek olacağı konusunda iyimserliğe neden olduğunu söylediğini anımsattı.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, ExxonMobil şirketinin Güney Kıbrıs’taki CEO’su Varnavas Tehodisiu’nun ise bunun 24 saat öncesinde Rum Meclisi Enerji Komitesi üyelerini, Glafkos yatağındaki geri kazanımın, yatakta var olan doğal gazın yüzde 80’ini aşmasının beklendiği konusunda bilgilendirdiğini iletti. Haberde, ExxonMobil’in bir sonraki araştırma sondajı için “Kronos” hedefinin en olası hedef olarak düşünüldüğü ve bunun “Glafkos” yatağıyla aynı jeolojik yapıya sahip olduğunun düşünüldüğü eklendi.

Haravgi gazetesi ise habere “10, 6 ve 11’inci Parseli de Mısır’a İstiyorlar- ENI Yetkilisi Keşiflerin Gruplandırılmasından Söz Ediyor” başlığıyla yer verdi. Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Büyükelçisi Kornilios Korniliu’nun, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığı” içerisindeki “yasadışı faaliyetlerini”, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikâyet ettiği mektubunun, geçtiğimiz Salı günü BM resmi belgesi olarak yayımlandığını da yazdı.