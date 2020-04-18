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Önümüzdeki Dört Gün, Rum Yönetimi’nin Aldığı Tedbirlerin Hafifletilmesi Açısından Belirleyici Olacak

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Önümüzdeki Dört Gün, Rum Yönetimi’nin Aldığı Tedbirlerin Hafifletilmesi Açısından Belirleyici Olacak
Önümüzdeki Dört Gün, Rum Yönetimi’nin Aldığı Tedbirlerin Hafifletilmesi Açısından Belirleyici Olacak

 Önümüzdeki dört günün, Rum Yönetimi’nin koronavirüs ile mücadelede aldığı tedbirlerin hafifletilmesi açısından belirleyici olacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Belirleyici Dört Gün… Süreç Olumlu Ancak Salgının İki Hafta Süreyle Yenilenme Olasılığı Var” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, bugün başlayıp dört gün sürecek Paskalya yortusu kutlamalarının, Rum Hükümeti’nin Mayıs ayı itibarıyla kısıtlayıcı tedbirlerde hafifletilmeye gidilmesi konusundaki planlamaları açısından belirleyici olacağını yazdı.

Gazete, uzmanların Paskalya yortusu kutlamaları çerçevesinde kısıtlayıcı tedbirlerde disiplinli davranılması gerektiğine ve önümüzdeki dört gün içerisinde koronavirüs bulaşları olması halinde, vakalarda yeniden patlama yaşanabileceğine vurgu yaptığını kaydetti.

14 Nisan tarihine kadar olan istatistiklere bakıldığında, vakaların yüzde 26,2’sinin herhangi bir semptom göstermediğinin ve yüzde 17,6’sının da virüsü nereden bulaştığının tespit edilemediğinin gözlemlendiğini belirten gazete, yine de epidemiyolojik verilerin iyimserlik yarattığını yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde ise, İngiltere’de şu ana kadar koronavirüs yüzünden 200’den fazla “Kıbrıslı’nın” hayatını kaybettiğini;  120 Rum, 65 Kıbrıslı Türk ve bir Maronit’in Londra’da, geriye kalan 14 Rum’un da Birleşik Krallık sınırları içerisindeki diğer bölgelerde hayatını kaybettiğini belirtti.

Alithia gazetesi “İyimser Gülümsemeler, Ancak Yol Hala Uzun” başlığıyla aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydederken, dün 3 bin 341 tarama testi yapıldığını ve 15 yeni vaka tespit edildiğini yazdı.

Gazete, dünkü vakalarla birlikte toplam vaka sayısının 750’ye yükseldiğini; vakalardan dördünün kamu ve özel sektörde çalışan 20 bin kişiye yapılacak testler çerçevesinde, üçünün pozitif vakalarla temaslı kişilerin takibi sonucu, ikisinin hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan testlerde, altısının da Rum Sağlık Hizmetleri Kuruluşu çalışanlarına yapılan testler çerçevesinde tespit edildiğini kaydetti.

Haberde, kamu ve özel sektörde çalışan 20 bin kişiye tarama testleri yapılması planı çerçevesinde, 6 bin 499 test yapıldığı belirtilirken, Lefkoşa bölgesindeki personelin tarama testlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüsün hangi kurumlarda görüldüğüne dair resmi açıklamasına yer verdi.

Habere göre, açıklamada, CYTA’nın (Rum Telekomünikasyon İdaresi) Latsia’daki mağazasında, Larnaka Havalimanı’nın gümrük bölümündeki deposunda ve Larnaka Vergi Dairesi’nde görüldüğü kaydedilirken, bu açıklamanın, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi yasası gereği yapıldığı ifade edildi.

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