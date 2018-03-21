  • BIST 117.338
  • Altın 167,264
  • Dolar 3,9335
  • Euro 4,8328
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKARum mahkemesi acımadı.... Kıbrıslı Türklerin araçlarına saldıranlara hapis cezası

Önümüzdeki günerde hava nasıl olacak?

» »
Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporu...
Önümüzdeki günerde hava nasıl olacak?

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 31 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca havanın açık ve az bulutlu olacağını, cumartesi günü ise yer yer hafif yağmur beklendiğini belirtti. 

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmini raporuna göre en yüksek hava sıcaklığı önümüzdeki birkaç günde iç kesimlerde 28-31 derece, sahillerde 24-27 derece dolaylarında, daha sonraki günlerde ise iç kesimler ve sahillerde 22-25 derece dolayında seyredecek. 

Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette,  cumartesi günü güney ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Egemen Bağış'ın yeni işi belli oldu. Bağış, Türkiye’de geçen aylarda ortak olduğu şirket ile Kıbrıs’a öğrenci getirecek.21 Mart 2018 Çarşamba 13:33
  • Bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor21 Mart 2018 Çarşamba 13:14
  • "Cezaevinin kapasitesi 300, şu andaki tutuklu ve hükümlü sayısı 500’ün üzerinde"21 Mart 2018 Çarşamba 12:42
  • "Gönyeli Belediyesi’nin üst geçit projesi ucube"21 Mart 2018 Çarşamba 12:16
  • Zaroğlu: "2014 yılında CTP hükümeti tarafından vatandaşlığım araştırıldı, ancak yasaya aykırı hiçbir şey bulunmadı"21 Mart 2018 Çarşamba 12:05
  • Mağusa -Lefkoşa anayolunda kaza21 Mart 2018 Çarşamba 12:02
  • "Yasaya aykırı vatandaşlıklar tespit edildi"21 Mart 2018 Çarşamba 11:31
  • Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Spehar ile bir araya gelecek21 Mart 2018 Çarşamba 10:18
  • Kapalı köpeği bile zehirlediler21 Mart 2018 Çarşamba 08:55
  • Mağusa Limanı dökülüyor!.21 Mart 2018 Çarşamba 08:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti