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Önümüzdeki günlerde hava açık ve az bulutlu…

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Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık az bulutlu olması; hava sıcaklığının da iç kesimlerde 36; sahillerde 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde hava açık ve az bulutlu…

Meteoroloji Dairesi’nin 17 - 23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak. Pazar günü sabah saatlerinde yer yer sis de görülecek.

Periyod süresince en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36 ; sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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