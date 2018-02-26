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Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?

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Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Dairesi’nin 27 Şubat - 5 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporu...

Ülkeyi etkisi altına alan yağmurların 3 gün daha sürmesi bekleniyor.


Meteoroloji Dairesi’nin 27 Şubat-5 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

Yağmurun Salı, Çarşamba ve Perşembe günü sürmesi ve Cuma gününden itibaren havanın zaman zaman parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.               

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, salı ve perşembe günleri ise zaman zaman kuvvetli esecek.

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