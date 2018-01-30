Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor

Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor. Meteoroloji Dairesi’nin 30 Ocak-5 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; sonraki günler parçalı az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.Rüzgar ise periyodun ilk günleri Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.