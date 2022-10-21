  • BIST 3.938,01
  • Altın 978.547
  • Dolar 18.5879
  • Euro 18.1639
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor

» »
Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor.
Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi, yağışlı geçen günlerin ardından 22-28 Ekim tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile yarın serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genelge yayınlandı... Tüm istihdamlar Üstel'den geçecek21 Ekim 2022 Cuma 13:35
  • Dana etine yeniden zam geldi!21 Ekim 2022 Cuma 13:24
  • Mahkeme, "belediye sayısı kararını" Pazartesi açıklıyor!21 Ekim 2022 Cuma 13:19
  • En çok yağış nereye düştü?21 Ekim 2022 Cuma 13:16
  • Cittaslow koordinatörleri için eğitim21 Ekim 2022 Cuma 13:16
  • Taner Ulutaş yazdı... ​​​​​​​UBP’nin müzmin hastalığı hortladı mı?21 Ekim 2022 Cuma 08:15
  • 'Çoklu Tarife Sistemi'nin detayları: Zaman dilimleri arasındaki tutarlar kamuoyu ile paylaşıldı21 Ekim 2022 Cuma 08:12
  • Döviz güne nasıl başladı? 21 Ekim 2022 Cuma21 Ekim 2022 Cuma 08:10
  • Nöbetçi Eczaneler- 21 Ekim 2022 Cuma21 Ekim 2022 Cuma 08:09
  • Sideral: KIb-TEK'de Rekabet Kurulu bizi haklı buldu21 Ekim 2022 Cuma 07:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti