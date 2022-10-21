Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi, yağışlı geçen günlerin ardından 22-28 Ekim tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile yarın serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.