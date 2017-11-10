Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, bu hafta boyunca yağmur beklenmediği, havanın genellikle parçalı bulutlu olacağını açıkladı.
Hava, hafta boyunca genellikle parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 24 ile 27 santigrat dolaylarında seyredecek.
RÜZGAR, PAZARTESİ GÜNÜ ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ESECEK
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette; 13 Kasım Pazartesi günü ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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