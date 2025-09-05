  • BIST 10778.56
Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 6-12 Eylül haftasında bölgenin genellikle sıcak ve az bulutlu olacağını, pazartesi ve salı günleri ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sıcaklık iç kesimlerde 34-37, sahillerde 30-33 derece civarında olacak.
Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yağmur bekleniyor

Hava, hafta boyunca açık ve az bulutlu, pazartesi ve salı yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli; pazartesi ve salı günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli; pazar günü açık ve az bulutlu; pazartesi açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; salı parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu; haftanın geri kalanında ise genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 34-37, sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

