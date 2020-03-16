BRT’de katıldığı Birinci Boyut programında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, koronavirüs salgınının sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

“Önümüzdeki saatlerde ve günlerde tedbirlere uymayanların canları yanacak” diyen Özersay, hükümet olarak kriz yönetme içerisinde olduklarını ifade etti

Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı rakamlara bağlı olarak tedbirleri sıkılaştırdıklarını belirten Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, hükümet olarak sürekli takip halinde olduklarını kaydetti.Önemli olanın her bir bireyin sorumluluk sahibi bir davranış ortaya koyması olduğuna dikkat çeken Özersay, herkesin kendi tedbirini almak zorunda olduğunu söyledi.

“Toplu mekanlarda bulunma konusu şu an itibarıyla önemli bir yol kat edildi diye düşünüyorum” diyen Özersay, dün marketleri ve çarşıyı dolaştıklarını, alınan kararlara uymama halinin giderek azaldığını gördüğünü ifade etti.Dün sabaha kadar polisin 7 kişinin ifadesini aldığını söyleyen Özersay, “Evet polis bir takım tedbirler alacak. Caydırıcılık açısında biz bu kurallara uymayanı cezalandıracağız” dedi.

Hükümet kadar herkesin sorumlu olduğunu ifade eden Özersay, “Toplu mekanlar zorunlu ihtiyaç olmadıkça kesinlikle bulunmamalıdır kimse. Buralara gidildiğinde kalabalıksa markete gidilmemelidir. Yoğun olarak marketlerde bulunma ciddi anlamda azalmıştır” dedi.

Bundan sonra odaklanacakları şeyin ihlallere karşı cezalandırma olacağını kaydeden Özersay, “Önümüzdeki saatlerde ve günlerde tedbirlere uymayanların canları yanacak” dedi.

Ülkede panik havasının şu an olmadığını belirten Özersay, panik olmaya gerek olmadığını söyledi. Özersay, “Hep birlikte hareket edersek bu sorunu çözebiliriz. Bu tek bir otoritenin adımıyla çözülmez. Toplum bilinci ortaya koymamız lazımdır” dedi.