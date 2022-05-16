Önümüzdeki sene çok zorlu geçecek

Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkenin Ukrayna’daki savaşın ardından buğday alımları için yöneldiği Hindistan buğday ihracatını yasaklarken, G7’den açlık krizi uyarısı geldi

Ukrayna’daki savaş küresel tahıl üretimi, yemeklik yağların tedariki ve gübre ihracatına yönelik tehdit oluştururken, başlıca emtia fiyatları da fırladı. Böylece petrol ve doğalgaz piyasalarında emsali zor görülen fiyat artışları gıdaya da sıçradı.

Ukrayna’nın 25 milyon ton tahılı limanlarda takılı kaldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock G7 ülkelerinin acil bir şekilde Ukrayna tahıl ihracatına alternatifler aradığını ve Rusya’nın devam ettirdiği savaşın küresel bir açlık krizine yol açabileceğini söyledi.

G7 bakanlarının toplantısında önemli bir yer kaplayan açlık krizi riski, toplantının sonuç bildirgesinde de vurgulandı. Bildirgede ‘Rusya’nın savaşının yakın tarihin en ağır gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturduğu, bu durumun şimdi dünya genelinde en kırılgan nüfusları tehdit ettiği’ belirtildi.

Ukrayna’daki sıkıntıların ardından buğdayda bir alternatif olarak öne çıkan Hindistan’ın da buğday ihracatını yasaklaması, G7’nin açlık krizi uyarılarını destekleyen bir gelişme. Yeni Delhi hükümeti, ihracat yasağının ‘ülkenin genel gıda güvenliğini yönetebilmek amacıyla’ tasarlandığını belirtti. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerindeki kuraklıklar da buğday fiyatlarını yükseltiyor.

‘Gelecek 12 ay çok zorlu olacak’

Chicago Emtia Borsası’nda (CBOT) en çok işlem gören buğday vadelileri cuma günü hafif düşüşle 11,67 dolardan kapandı ancak öncesinde iki ayın zirvesini gördü. Yılbaşından bu yana yüzde 50 yükseldi. Avrupa buğday vadelilerindeyse ton fiyatı 410,75 avroyla marttaki tarihi rekoruna dayandı.

Rabobank analisti Carlos Mera, ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) arzın düşeceğine ilişkin açıklaması için “USDA küresel bir gıda krizine doğru gittiğimizi açıkça belirtmiş oldu. Gelecek 12 ay çok zorlu olacak” diye konuştu.