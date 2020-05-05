Önündeki aracı geç fark etti arkadan çarptı

Güzelyurt-Lefkoşa anayolu boyunca EK 330 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde Doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Haspolat’da sakin Ahmet SİVRİ (E-35) seyrettiği yol üzerinde bulunan Gönyeli Belediye bulvarı ile Bekir Şevki Naci sokak yol kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, o esnada önünde ayni şerit içerisinde tarafında kırmızı ışık yandığı için durup beklemekte olan Gönyeli’de sakin Bandan Aziz Feray FARAJ (E-21 ) yönetimindeki RZ 364 plakalı salon aracın durduğunu geç fark etmesi sonucu duramayarak arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmamıştır. Kazada EK 330 plakalı araca 5000 TL, RZ 364 plakalı araca ise 2500 TL kadar tahmini hasar olmuştur. Polisin soruşturması devam ediyor.