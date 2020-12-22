  • BIST 1.405
  • Altın 459,293
  • Dolar 7,6283
  • Euro 9,3117
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli:16'sı yerel 17 pozitif vaka!

Önündeki Araçları Soldan Geçmeye Çalışan Sürücü Kazaya Yol Açtı: 2 Yaralı

» »
Önündeki araçları yolun solundan geçmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya yol açtı. Kazada Paul Grimsley ve Maureen Stothard yaralandı.
Önündeki Araçları Soldan Geçmeye Çalışan Sürücü Kazaya Yol Açtı: 2 Yaralı

Önündeki araçları yolun solundan geçmeye çalışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya yol açtı. Kazada Paul Grimsley ve Maureen Stothard yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Girne-Güzelyurt ana yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki kaza bugün 15.00 sıralarında meydana geldi.

Paul Grimsley yönetimindeki RS 811 plakalı araç, dikkatsiz şekilde Güzelyurt istikametine seyrederken, önündeki araçları yolun solundan geçmeye başladığı sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağına geçerek karşıdan gelen Maureen Stothard’ın kullandığı HC 184 plakalı araca çarparak savruldu.

Araç daha sonra  yine karşıdan gelen Yasemin Pakaki’nin (50) RZ 101 plakalı aracına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Paul Grimsley Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Maureen Stothard ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Odası 142 tablet bağışladı22 Aralık 2020 Salı 17:30
  • Yarından itibaren maske takmayana ceza kesilecek22 Aralık 2020 Salı 17:21
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları açıklandı22 Aralık 2020 Salı 17:17
  • Süt bedelleri ödeniyor22 Aralık 2020 Salı 17:03
  • İzcan: “Hüseyin Özgürgün’ün istifasının kabul edilmeyişi skandaldır”22 Aralık 2020 Salı 16:38
  • Aytaç:Maliye Bakanını Adaletli Davranmaya Davet Ediyoruz22 Aralık 2020 Salı 16:11
  • Dr. Pilli'nin 'kapanırız' açıklamasına, Denktaş'tan 'aç kalırız' cevabı...22 Aralık 2020 Salı 16:10
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı22 Aralık 2020 Salı 16:02
  • Kalfaoğlu: Biz Ekor Personelinin Tüm Personelini Taradık Ve Bu Işletmenin Fırın Bölümünün Çalışmasına Izin Verdik22 Aralık 2020 Salı 15:55
  • HAKSEN’den Hükümete Özgürgün Tepkisi: “Bu Saatten Sonra Ne İstese Müstahaktır. Bizim Taleplerimizi de Ona İleteceğiz”22 Aralık 2020 Salı 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti