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Önüne park ettiği lokantanın çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Önüne park ettiği lokantanın çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Önüne park ettiği lokantanın çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakır’da bir adam tıraş olmak için gittiği berberin sokağında aracını önüne park ettiği lokanta çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA’nın haberine göre olay öğlen saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi’nde meydana geldi.

53 yaşındaki Mehmet Ali Sever, tıraş olmak için berbere gitmek üzere otomobilini bir lokantanın önüne park etti. Lokanta çalışanları Sever’den otomobilini park ettiği yerden çekmesini istedi. Seve kabul etmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çalışanlardan biri Sever’e bıçakla saldırdı. Sever, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Saldırı mahalindeki bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Sever, ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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