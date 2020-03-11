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Onur Air Koronavirüs Sebebiyle Ücretsiz İptal Ve Değişiklik Hakkı Tanıyor

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Onur Air Koronavirüs Sebebiyle Ücretsiz İptal Ve Değişiklik Hakkı Tanıyor
Onur Air Koronavirüs Sebebiyle Ücretsiz İptal Ve Değişiklik Hakkı Tanıyor

Onur Air, Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını iptal etmek veya seyahatini ileri bir tarihte gerçekleştirmek isteyen yolcuları için ücretsiz iptal ve ücretsiz değişiklik hakkı tanıdı.
Onur Air'den yapılan açıklamada, "12-28 Mart 2020 tarihleri arasındaki uçuşlarda seyahat edecek Onur Air yolcuları isterlerse biletlerini ücretsiz olarak iptal edebilecek, isterlerse de uçuşunu 1 Nisan 2020 tarihi sonrasındaki başka bir uçuşla ücret farkı ödemeden değiştirebilecek." ifadelerine yer verildi.
 

Yolcular, ücretsiz iptal ve değişiklik işlemlerini 11 Mart 2020 saat 17:00’ye kadar 0850 210 66 87 numaralı Onur Air Çağrı Merkezi’nden veya biletin satın alındığı acenteden gerçekleştirebilecek. 

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