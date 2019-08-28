Onurhan: “KIB-TEK hariç hiçbir kuruluşun elektrik kesme yetkisi yoktur" 

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, “KIB-TEK hariç hiçbir kuruluşun elektrik kesme yetkisi olmadığını belirterek, “Yönetim Kurulu’nun ne Maliye Bakanlığı ne de diğer kamu kurumlarının elektrik enerjilerinin kesilmesi hususunda bir kararı yoktur” dedi. Onurhan, Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Son günlerde çeşitli mercilerin KIBTEK ile ilgili olarak yaptıkları değişik açıklamalar var. Üzülerek görüyoruz ki, bu açıklamalar yanlış veya eksik bilgiler içermekte ve, dolayısıyla, kamuoyunda KIBTEK ile ilgili olan algıyı değişik mecralara sürüklemektedir. Bu nedenlerden dolayı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak, aşağıdaki hususları Yönetim Kurulu olarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. KIBTEK Yönetim Kurulu dışında hiçbir kuruluşun elektrik kesme yetkisi yoktur. Elektrik kesmeleri Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda yapılmaktır ve belirli kurallara bağlı olarak hazırlanmış kesme listelerine göre otomatikman ve bilgisayarlar aracılığıyla yapılmaktadır. Kesilmiş olan elektrik enerjisinin tekrardan bağlanması gene kurallara bağlıdır ve ödeme yapılması veya Kurum ile gene kurallara bağlı olarak yapılan, yapılandırma taahhütleri sonucunda olabilmektedir.”

“KISA SÜRE SONRA BAZI DUYURULAR GÜNDEME GELECEK”

Yönetim Kurulu’nun ne Maliye Bakanlığı ne de diğer kamu kurumlarının elektrik enerjilerinin kesilmesi hususunda bir kararı olmadığı kaydedilen açıklamada, böyle bir durumun gayri yasal olacağı ve tabiatıyla gerekli disiplin ve/veya adli kuralların devreye gireceği ifade edildi. Açıklamada, rutin kesme-bağlamalar dışında yapılacak olan müesseselerin elektrik enerjilerinin kesilmesi kararının kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulanarak, bu bağlamda, kısa bir süre sonra bazı duyuruların gündeme geleceği ifade edildi. Açıklamada, bunu yaparken, sektörlerin zarar görmemesi için gerekli uyarıların önceden yapılacağı ve yeterli ödeme veya yapılandırma süresi tanınacağı belirtildi. Onurhan’ın açıklaması şöyle devam etti: “Bu noktada, önemli bir hususu da belirtmekte yarar görüyoruz. Geçmiş dönemde Bakanlar Kurulunca karar altına alınan ve devlet tarifesine konan 19.43 TL/kWs’lık tarifeden doğan alacağımız için Maliye Bakanlığı ile mahsuplaşma işlemi sonlanmak üzeredir.

KIBTEK, fonksiyonları gereği, dinamik bir kurumdur. Dolayısıyla, tahsilat, alacak ve verecek listeleri değişken olabilmektedir. 27 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla aylık tahsilat 114 Milyon TL civarındadır. Ay içinde, sadece yakıt için ve yakıtın boşaltılmaya başlanması anında yaklaşık 70 Milyon TL ödeme yapılmıştır. Yatırım ve benzer sözleşmelerden doğan rutin ve bir ödeme programına bağlı olan ödemeler ve gününde ödenen banka taksitleri de tahsilattan karşılanmaktadır. Kurumun bankalara olan borcu 117 ve AKSA’ya olan borcu ise 212 Milyon TL’dir. Kurumun banklara 400 Milyon TL borcu var şeklindeki açıklama doğru değildir. Kurumun alacakları ile ilgili olarak, kamu dışındaki kategorize cari tablo aşağıdadır. Bu cari tablo ödeme gününde yapılacak tahsilatla değişkenlik gösterir, ancak rakamların büyüklüğü ortadadır. Tüm rakamlar milyon TL’dir. Aşağıda sıralanan sektörlerin, ayrıca, pasif diye isimlendirilen taksitli borçları da vardır.

Oteller 24 M

Üniversiteler ve Yurtları 6.5 M

Özel Yurtlar 2.0 M

Büyük İşletmeler – Ticari 50 M

Büyük İşletmeler – Sanayi 45 M

Tarımsal, Süt, Et-Tavuk-Yumurta ve Su 1.5 M

Diğer Tüketiciler 105 M

Kurumun, diğer kamu kuruluşlarından da alacağı vardır.

Belediyeler, BRT ve Sulama Birlikleri bu kapsamdadır.

Görüleceği üzere, geçmişten gelen yüklü bir alacak vardır.

Tahsilatın hızlandırılması için gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

Bu kadar büyük bir alacak tablosunun tasfiyesi kolay olmayacaktır ama gayretimiz bu yönde olacaktır. KIBTEK herhangi bir kaynaktan hibe veya karşılıksız maddi yardım almamaktadır. Tüm harcamaları tahsilattan veya borçlanmalardan yapılmaktadır. Bu bağlamda tahsilatın hızlandırılması özel bir önem taşımaktadır. KIBTEK bir hayır kurumu değildir ve karşılıksız enerji satma lüksüne de sahip değildir.

Bu nedenle, büyük ve küçük, tüm tüketicilerimizin ödemelerini zamanında ve eksiksiz yapması elzemdir. Ödemelerini zamanında yapmayan veya yapılandırmayan tüketicilerimizin elektrik enerjilerinin kesileceğine tekrar vurgu yapmak istiyoruz.

KIBTEK Yönetim Kurulu olarak, sadece halkımızın malı olan bu Kurum’un bireylere en iyi hizmeti verecek şekilde yapılandırılması çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

