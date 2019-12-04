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Onurhan KIB-TEK'e alınacak jenaratörlerin Disel olduğunu iddia etti! Oysa O Jenaratörler hibrit LNG!

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"Yap-işlet-devret modeli uygulanarak maliyetlerde ciddi düşüş sağlanabilecekken illaki yüksek maliyetli jeneratör almanın ne alemi var?"
Onurhan KIB-TEK'e alınacak jenaratörlerin Disel olduğunu iddia etti! Oysa O Jenaratörler hibrit LNG!

İşte KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Onurhan'ın hayretler içerisinde bırakan o açıklaması;

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, 2030 yılında satın almak için yakıtı bulunamayacak olan, bulunsa bile çok pahalı olacak olan dizel jeneratör alımı için direnenlerin kim olduğunu ve neden bu alımı yapmak istediklerini sorgulanması gerektiğini söyledi.

Onurhan, yılda ortalama 2000 saat güneş gören ülkemize en uygun olan depolamalı güneş enerjisi santralı reddedenlerin de bu kişiler olduğunu belirtti.

Onurhan açıklamasında şöyle devam etti: Tüm çevre ülkeleri dizel jeneratörlerden uzaklaşırken (Malta 2017'de tümünü elden çıkardı) illaki dizel jeneratör niye?

Bilim ve teknolojinin gösterdiği yönde ilerlemek istemeyenler var. Tunus, Fas ve Malta neden güneş enerjisine dayalı üretime geçtiler? Herhalde bizden akıllıdırlar da ondan.

Yap-işlet-devret modeli uygulanarak maliyetlerde ciddi düşüş sağlanabilecekken illaki yüksek maliyetli jeneratör almanın ne alemi var?

Not: AKSA anlaşması çok kötü bir anlaşmadır ve yap-işlet-devret modeline dayalı değildir. Öyle olsaydı

-jeneratörler çoktan KIBTEK'in malı olurdu

-anlaşmadaki kira bedeli vs. ödenekler olmasa idi olmasaydı maliyet KIBTEK'in şimdi maliyetinin altında olurdu. AKSA'nın salt üretim maliyeti KIBTEK'in altında”

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