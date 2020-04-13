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OPEC Rekor Petrol Kesintisinde Nihai Karara Vardı

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OPEC Rekor Petrol Kesintisinde Nihai Karara Vardı
OPEC Rekor Petrol Kesintisinde Nihai Karara Vardı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara varırken söz konusu miktar OPEC tarihindeki en büyük kesinti olarak kayıtlara geçti.

OPEC+ adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin telekonferans yoluyla düzenledikleri 10'uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, yaptığı açıklamada, cuma günü alınan petrol üretim kesintisi kararının uygulanacağını bildirdi.

Buna göre, OPEC+ olarak bilinen grup, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltacak.

Söz konusu kesinti, uygulanmaya başladığı tarihten itibaren örgütün en büyük kesintisi olarak tarihe geçecek.

Kesinti miktarı 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde 6 ay boyunca günlük 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise günlük 6 milyon varil olarak uygulanacak.

Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan günlük ham petrol üretimini 12 milyon varilden 8,5 milyon varile düşürerek 3,5 milyon varil azaltırken Rusya ise günlük ham petrol üretimini 10,3 milyon varilden 8,5 milyon varile düşürerek 1,8 milyon varil azaltacak.

MEKSİKA'YI ABD TAŞIYACAK

Ayrıca, anlaşma kapsamında Meksika'dan talep edilen günlük 400 bin varillik kesinti, ülkenin milli petrol şirketi Pemex'in ekonomik sorunları nedeniyle 100 bin varille sınırlı kalacak.

Meksika'nın geriye kalan günlük 300 bin varillik kesintisini ise ABD karşılayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OPEC+ ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

OPEC+ üyelerinin günlük 10 milyon varillik ham petrol kesinti miktarının, gruba üye olmayan G20 ülkelerinin katılımıyla günlük 20 milyon varile çıkması hedefleniyor.

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