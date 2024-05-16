OpenAI, ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4o'yu tanıttı: "Her" filmi gerçek oldu

OpenAI'nin konferansında duyurulan GPT-4o güncellemesiyle yapay zeka, insan gibi diyalog, çeviri ve metin-görsel etkileşimi yetenekleriyle dikkat çekti, "Her" filmi benzeri etkileşimleri akıllara getirdi.

OpenAI, dün akşam düzenlediği konferansla birlikte ChatGPT'ye yeni bir güncelleme getirdi.

GPT-4o güncellemesiyle birlikte anlık olarak çeviri yapabilen ve metin ile görsel arasında etkileşim kurabilen yapay zekalı sesli asistan tanıtıldı.

İşte ChatGPT'nin GPT-4o güncellemesiyle duyurduğu özellikler;

ANLIK ÇEVİRİ YAPABİLİYOR

Murati Chen ve Zoph, ChatGPT-4o'nun İtalyanca ve İngilizce arasındaki canlı bir konuşmayı nasıl tercüme edebildiğini gösterdi.

Duyuruda GPT-4o, İtalyanca ve İngilizce konuşan iki kişinin diyaloğunu anlık olarak çeviri yaptı.

"BÜYÜK BİR ADIM ATIYORUZ"

Murati, "Son birkaç yıldır bu modellerin zekasını geliştirmeye çok odaklandık ve oldukça iyiye gittiler. Fakat ilk kez kullanım kolaylığı konusunda gerçekten büyük bir adım atıyoruz."

NE HİSSETTİĞİNİ ANLIYOR

ChatGPT'nin görsel yetenekleri belki de gerçek zamanlı konuşma becerilerinden daha etkileyicidir.

Chatbot, bir telefon kamerası aracılığıyla birinin yüzüne bakabiliyor ve yüz ifadelerinden o kişinin ne hissettiğini anlayabiliyor.

MATEMATİK ÖĞRETİYOR

Bir başka tanıtılan özellikte ise ChatGPT'nin ekran paylaşımı yoluyla kullanıcın tableti veya bilgisayarının ekranına bakarak matematik probleminin çözülmesine yardımcı oluyor.

TOPLANTILARI TAKİP EDİP ÖZETLEYEBİLİR

Öte yandan şimdilik yalnızca Mac bilgisayarlar için uygulaması çıkan ChatGPT, GPT-4o sesli asistanıyla birlikte toplantılarınızı ve görüntülü konuşmalarınızı takip edebiliyor.

Böylelikle yapay zeka toplantıları takip ediyor ve hangi konuda konuşulduğuna dair bir özet geçebiliyor.

"HER" FİLMİ GERÇEK OLDU

OpenAI CEO'su Sam Altman tanıtımın ardından X'te, Scarlett Johansson tarafından seslendirilen yapay zeka asistanına aşık olan bir adam hakkında Spike Jonze'un 2013 yapımı filmine bir atıfta bulunarak "her" ifadesini paylaştı.

Filmde başrol karakterini canlandıran Joaquin Phoenix'in yapay zekalı sesli sohbet asistanıyla yaşadığı ilişki konu alınıyordu.

GPT-4o güncellemesiyle birlikte "Her" filmi gerçek oldu.

GPT-4O NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şirket, GPT-4o modelinin önümüzdeki birkaç hafta içinde ChatGPT'de kullanıma sunulacağını söyledi.

OpenAI ayrıca tamamen yeni GPT-4o büyük dil modelini ücretsiz olarak kullanıma sunacağını, yani kullanmak için ChatGPT Plus aboneliğine gerek olmayacağını duyurdu