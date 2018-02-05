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Operasyonların merkezi: Kıbrıs

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Operasyonların merkezi: Kıbrıs
Yasadışı olmasına rağmen internet ve sosyal medya taşıyıcı anne ilanlarıyla dolu.

Türkiye’de binlerce kadın doğuştan rahmi olmadığı için ya da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle anne olamıyor. Farklı nedenlerle çocuk sahibi olamayan çiftler, son yıllarda taşıyıcı anneliği de tercih ediyor. Tüp bebek gibi gerçekleştirilen işlemde erkeğin spermi ve kadının yumurtası kullanılarak embriyo oluşturuluyor. Bu embriyolar, taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor. Bebek, sperm ve yumurtası kullanılan çiftin genlerini taşıyor.

Türkiye’de yasak olduğu için bu yöntemle çocuk sahibi olmak isteyenler, taşıyıcı anneliğin yasal olduğu Gürcistan, Amerika ve Hindistan gibi ülkeleri tercih ediyor. Kıbrıs da başvurulan yerler arasında. Annebaba adayları, paket fiyat uygulayan Türkiye’deki ajanslar aracılığıyla ‘sağlık turizmi’ adı altında bu ülkelere gidiyor.

YAŞ ARALIĞI 20-49

Habertürk’ten Soner Özcan’ın haberine göre adaylar arasından taşıyıcı anneyi seçen çiftler, işlemden önce onunla tanışıyor. Doğum gerçekleştikten sonra aile çocuğu Türkiye’ye getirerek nüfusuna geçiriyor. Taraflar doğumdan sonra birbirleriyle bir daha görüşmüyor.

Son yıllarda ünlülerin de tercih etmesiyle gündeme gelen bu yöntem, Türkiye’de yüzlerce kadının umut kapısı oldu. Yasak olmasına rağmen internet siteleri ve sosyal medyada aracılığıyla ‘taşıyıcı anne pazarı’ oluştu. Yüzlerce kişi, taşıyıcı anne olmak veya taşıyıcı anne bulmak için buralara ilan veriyor. Adaylar arasında atanamayan öğretmenden Türkiye’de yaşayan yabancılara kadar her kesimden kadın bulunuyor. Yaşları 20-49 arasında değişiyor, 3 çocuk sahibi olan da, daha önce taşıyıcı annelik yapan da var. İstedikleri ücretler ise 150 ile 300 bin lira arasında değişiyor.

‘GENLERİMİ TAŞIMAYACAK’

Taşıyıcı annelik, internetin her eve girmesiyle devasa bir sektör haline gelmiş durumda. Taşıyıcı anne olmak için internete ilan veren K., eşinden ayrıldığını, İzmir’de yaşadığını belirtiyor. 1 çocuk annesi K., maddi sıkıntılar nedeniyle bu yönteme başvurmuş. Birkaç kez yasadışı şekilde yapma yönünde teklif geldiğini belirten K., hukuki sorunla karşılaşmamak için teklifleri kabul etmediğini anlattı. Bebeğin kendi genlerini taşımayacağı için doğumdan sonra aileye vermekte sorun yaşamayacağını kaydeden K., bunun için 150 bin TL ücret talep ediyor.

3 YILDA 80 ÇOCUK

Gürcistan merkezli taşıyıcı annelik ajansının sahibi Dr. Murat Vural, internette taşıyıcı anne ilanı verenleri uyardı: “Taşıyıcı annelik Türkiye’de suç. Yasalara göre soy bağı değişimi olduğu için Türkiye’de kesinlikle yasak. Bizi de arıyorlar taşıyıcı annelik için ama uyarımızı yaparak telefonu kapatıyoruz. Merkezimiz Gürcistan’da. Türk vatandaşlarının taşıyıcı annelik yapmasını ve ailelerin kendi adaylarını bulmasını kabul etmiyoruz. Yasal olarak burada, Gürcü annelerle bu işlemi yapıyoruz. Her şey legal. Gürcistan’da 3 yılda 80 Türk çift bu yöntemle çocuk sahibi oldu.”

İŞTE O İLANLARDAN BAZILARI:

‘ÖĞRETMENİM, EŞİM MÜHENDİS’

– G.: Maddi zorluklarımdan dolayı taşıyıcı anne olmak istiyorum. İstanbul’da yaşıyorum, 30 yaşındayım. Öğretmenim, eşim bir bankada mühendis. Çocuğum yok, birkaç yıl daha çocuk sahibi olmak istemiyoruz. Alkol-sigara kullanmıyorum, süreci Türkiye’de evimde geçirmek istiyorum…

– A.: 28 yaşındayım, evliyim, 1 çocuk annesiyim. Sigara, alkol yok, hiçbir sağlık sıkıntım yok. Lisans mezunuyum (atanamayan öğretmen) eşimle ortak kararımız. Bütün yasal anlaşmaları yaparak taşıyıcı anne olmak istiyorum.

– A.T.: Kocaeli’nde yaşıyorum, 29 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. Daha önce bir kez taşıyıcı annelik yaptım ve Allah’ın izniyle sağ salim ailesine teslim ettim. Sigara ve alkol kullanmıyorum. Yumurta donörü de olabilirim.

– Z.: 26 yaşındayım, sağlık sorunum yok. Önlisans mezunu, evli ve bir çocuk sahibiyim. Oğluma iyi bir eğitim hayatı vermek istiyorum. Maddi durumum müsait değil. Eşim de razı. Kıbrıs gibi bir yere gidip her masrafı karşılama ve 200 bin karşılığı yaparım.

Z.: Kırgızistan vatandaşıyım. İstanbul’da yaşıyorum. İlk defa böyle bir işi kabul etmek zorunda kaldım. 1 kızım var 4 yaşında Kırgızistan’da. Büyük bir miktarda borcum var onun için mecburum ve taşıyıcı annelik yapmak istiyorum.

B.: Taşıyıcı anne olmak istiyorum. Türkmenistanlıyım, 3 çocuk annesiyim. Normal doğum.

E.Ç.: Daha önce taşıyıcı annelik yaptım, anlaşabilirsek taşıyıcı anne olmak isterim.

‘KIBRIS’TA YAPTIRACAĞIZ’

– Ö.: Taşıyıcı anne arıyoruz, işlemleri Kıbrıs’ta yaptıracağız yasal olarak.

– U.Y.: Gizlilik esastır. Para hiç sorun değil. Önemli olan gerçekten yapmak istemesi.

– H.: Taşıyıcı anne aramaktayız. Kendini bilen, dürüst, saygın insanlar aramaktayız. Ücret görüşülür. İstanbul olursa iyi olur. Dul ya da bekâr olursa daha kolay olur.

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