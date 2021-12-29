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Oprah Winfrey’den Dr. Mehmet Öz’ün siyasete girmesine ilk yorum

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ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatosu’na adaylığını açıklamıştı.
Oprah Winfrey’den Dr. Mehmet Öz’ün siyasete girmesine ilk yorum

ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatosu’na adaylığını açıklamıştı. 61 yaşındaki Dr. Öz'ün, seçim kampanyası için milyonlarca dolarlık reklam yatırımı yaptığı öğrenilmişti.

Dr. Öz’ün ABD’de siyasete atılmasıyla ilgili olarak bir yorum da onu, TV programının daimi konuğu yaparak şöhrete ulaştıran ünlü sunucu Oprah Winfrey'den geldi.

FENOMEN OLMASINA KATKI SAĞLAMIŞTI
ABD merkezli New York Magazine’e konuşan Winfrey, “Demokrasimizin en güzel taraflarından biri, her vatandaşın kamu görevi için aday olma kararı verebilmesidir. Mehmet Öz de bu kararı verdi. Şimdi kendilerini kimin temsil edeceği, Pensilvanyalı seçmenlere bağlı” dedi.

Oprah Winfrey, The Oprah Winfrey Show adlı TV programına Dr. Öz'ü düzenli olarak konuk ederek Amerikalı seyircilere tanıttı. 2003 yılında da Öz ile 13 bölümlük Second Opinion With Dr. Oz adlı programı yaptı. Ardından bir yapımcı olarak Winfrey'in The Dr. Oz Show'u yapmasını teklif etmesiyle Mehmet Öz, 2009'da kendi programını sunmaya başladı ve Amerika'da bir televizyon fenomeni haline geldi.

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