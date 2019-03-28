Optimar anketi: İstanbul'da Binali Yıldırım kıl payı kazanıyor

Optimar'ın araştırmasına göre, Cumhur İttifakı-AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oy oranı yüzde 44.5. Millet İttifakı-CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.6.

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere günler kala, Optimar Araştırma, İstanbul'daki oy dağılımını ortaya koyan bir araştırma gerçekleşti. Buna göre Cumhur İttifakı-AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 44.5 ile önde ve Yıldırım'ı Millet İttifakı-CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 43.6 ile takip ediyor.

Optimar ayrıca, 24 Şubat —26 Şubat 2019 tarihleri arasında 26 ilde 1.500 kişi ile yüz yüze görüşerek katılımcılara "Belediye Meclisi/İl Genel Meclisi için oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?" sorunu yöneltti.

Buna soruya, yüzde 43.3 Cumhur İttifakı, yüzde 31 Millet İttifakı, yüzde 7.1 HDP, yüzde 1.4 SP, yüzde 0.6 BBP, yüzde 0.6 oranında 'diğer' dedi.

Katılımcıların, yüzde 9.6'sı kararsız olduklarını beyan ederken, yüzde 6.4'ün cevabı ise 'hiçbiri' oldu.