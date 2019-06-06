  • BIST 90.346
  • Altın 247,778
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Optimar ve MAK Araştırma'dan son seçim anketi! İşte oy farkı

»
23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri, kimin kazanacağına dair yeniden halkın nabzını yoklamaya devam ediyor.
Optimar ve MAK Araştırma'dan son seçim anketi! İşte oy farkı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı ve gözler 23 haziranda yapılacak İstanbul seçimlerine çevrildi. 

İstanbul seçimleri için şu ana kadar 4 anket firması yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Optimar Araştırma: İmamoğlu 4 puan farkla önde 
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını belirtti.

MAK Danışmanlık: İmamoğlu 2 puan önde 
MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 23 Haziran'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde.

15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor.

Çoğunluk YSK'nin kararını doğru bulmuyor 
MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi İBB Başkanlığı seçimlerinin yanı sıra, ankete katılanlara YSK'nın İstanbul kararını, adaylar hakkında neler düşündükleri ve yarın seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz gibi sorular yöneltti. 

Cevap verenlerin yüzde 47’si YSK’nın kararını doğru bulmazken, 43’de kararın doğu olduğunu ifade etti. Ayrıca ankete katılanların yüzde 79’u 31 Mart’ta destekledikleri adayı desteklemeye devam edeceğini belirtirken, yüzde 13’ü 23 Haziran’da farklı bir aday seçebileceklerini açıkladı.

Size göre 31 Mart'ta İBB Başkanlığı seçimlerinde hile yapıldı mı? 
Hayır: 49% 
Evet: 43%x 
Kararsız: 8% 

AKP adayı Binalı Yıldırım’ın imajı hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Çok olumlu : 12% 
Olumlu: 38% 
Olumsuz: 25% 
Çok olumsuz: 10%

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli'den İstanbul seçimi yorumu: Arkasında FETÖ vardır, PKK vardır05 Haziran 2019 Çarşamba 15:46
  • Trabzon'da İmamoğlu'na dev karşılama (Video)05 Haziran 2019 Çarşamba 15:41
  • Şarkıcı Alpay: 3 Fidan'ı ve Berkin'i savunmak terörse teröristim05 Haziran 2019 Çarşamba 09:26
  • Soylu’ya memleketi Trabzon’da protesto04 Haziran 2019 Salı 21:10
  • Turizm Bakanı'nın eşi, çalışanına el öptürüp dolar verirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı04 Haziran 2019 Salı 20:59
  • İmamoğlu'ndan Ersoy'a: Ben Türk'üm, ne demek istiyorlar04 Haziran 2019 Salı 11:02
  • Ekrem İmamoğlu: YSK, verdiği gerekçeli kararın hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koydu; demokrasiyi tamir etmek yine millete düştü04 Haziran 2019 Salı 10:46
  • "Davutoğlu ne yapacak, 103 tane parti var; 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun"04 Haziran 2019 Salı 10:45
  • Tatar: Olumlu bir görüşme yaptık...03 Haziran 2019 Pazartesi 23:23
  • Özersay: Türkiye’den yeniden kaynak akışı sağlanacak03 Haziran 2019 Pazartesi 23:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti