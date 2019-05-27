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Optimar’dan sonra MAK: İmamoğlu iki puan önde

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31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul’da AKP adayı Binali Yıldırım lehine anket sonucu açıklayan MAK Danışmanlık, yinelenecek seçime bir aydan kısa bir süre kala CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun iki puan önde gittiğini bildirdi.
Optimar’dan sonra MAK: İmamoğlu iki puan önde

Anket, İstanbul’daki 11 bin kişiyle 15-20 Mayıs tarihleri arasında yapılmış. “23 Haziran’daki seçimde hangi adaya oy vereceksiniz” sorusuna, ankete katılanların yüzde 47’si İmamoğlu, yüzde 45’i Yıldırım, yüzde 0,5’i Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar, yüzde 0,5’i ise diğer adaylara oy vereceğini söyleyerek yanıt vermiş.

Kararsızlarla birlikte yüzde 50,3

Ankete katılanların yüzde 7’si ise kararsız olduğunu ya da herhangi bir görüşü bulunmadığını ifade etmiş.

Ankete göre kararsızların dağıtılması sonrası İmamoğlu’nun oyu yüzde 50,3.

Yüzde 49’luk kesime göre ‘Seçimde usulsüzlük yok’

Anket kapsamındaki “İBB başkanlığı seçiminde hile/usulsüzlük yapıldığını düşünüyor musunuz” sorusuna ankete katılanların yüzde 49’u “Hayır” yanıtını verirken, yüzde 43’ü “Evet” demiş. Yüzde 8’lik kesim ise kararsız ya da fikri yok.

‘Tercihim değişebilir’ diyenlerin çoğu AKP’li

Ankete katılanların yüzde 13’ü, yeni seçimde 31 Mart’a göre tercihinin değişebileceğini, yüzde 79’u aynı kalacağını söylemiş.

MAK Danışmanlık’a göre, tercihinin değişebileceğini söyleyenlerin yüzde 65’i, ‘cumhur ittifakı’ seçmeni.

Yarın seçim olsa: AKP yüzde 36

Araştırmada, “Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusuna verilen yanıtların sonuçları da şöyle: AKP, yüzde 36; CHP, yüzde 25; HDP, yüzde 10; MHP, yüzde 7; İYİ Parti, yüzde 7; Saadet Partisi, yüzde 1; diğer parti ve bağımsız adaylar, yüzde 2. Ankette tespit edilen kararsız seçmen oranı ise yüzde 12.

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