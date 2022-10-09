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,Optimus botları 'catgirl' seçeneğine sahip olacak – Musk

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Tesla CEO'su, yıllardır seksi insansı robotlar ihtimaliyle hayranlarıyla dalga geçiyor.
,Optimus botları 'catgirl' seçeneğine sahip olacak – Musk

CEO Elon Musk'ın geçen hafta sergilediği Tesla'nın prototip insansı robotlarının, Japon kültürü meraklılarına hitap eden alternatif versiyonlarda satılabileceğini söyleyen milyarder Twitter'da öne sürdü.

Musk, yeni ürünü hakkında "Doğal olarak, Optimus robotumuzun kedi kız versiyonu olacak" dedi.

Kökenleri Japon folkloruna dayanan kurgusal bir kedi kadın olan nekomusume'den bahsediyordu. Catgirls, 1970'lerde dünya çapında hayranlar kazanmadan önce manga ve anime'de öne çıktı.

Musk, makinelerini Cumartesi günü Tesla AI 2022 Günü sırasında evde ve fabrikalarda vasıfsız emeğin geleceği olarak sundu. Optimus botlarının yaklaşık 20.000 dolarlık bir fiyat etiketi ile geleceğini ve beş ila on yıl içinde “akıllara durgunluk verici” olacağını söyledi.

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