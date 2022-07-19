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Öpüşen kadınları ayıran rahibe onlara “şeytan” diye bağırdı

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İtalya'da bir rahibe, fotoğraf çekimi sırasında sokakta öpüşen kadın modelleri ayırırken onlara "şeytan" diye bağırdı.
Öpüşen kadınları ayıran rahibe onlara “şeytan” diye bağırdı

Napoli, İtalya’da hayli ilginç bir olay gerçekleşti. Napoli’nin İspanyol Mahallesi’nde, aktris-modeller Serena De Ferrari ve Kyshan Wilson, bir reklam filminin çekimi esnasında, İtalyan bir rahibenin hışmına uğradılar.

Daily Star’ın haberine göre, sigara içen İtalyan bir rahibe, fotoğraf çekiminin bir parçası olarak sokakta öpüşen iki kadın modeli birbirinden ayırırken “şeytan” diye bağırdı.

“Mare Fuori” dizisinde rol alan iki genç kadın, rahibenin ekibe o sabah ayine gidip gitmediklerini sorduğunu da söylediler.

Ayrıca daha sonra genç kadınları Covid-19 için suçlamaya başladı. Ekip, “Ancak bir süre sonra rahibeden işimizi rahatsız edici bir şekilde engellediği için gitmesini istedik” dedi.

Olay, modellerin, Instagram’da “Tanrı, LGBTİ’leri sevmiyor” şeklinde paylaşım yapmasıyla ortaya çıktı.

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