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Öpüşme sahnelerinin çekimlerine koronavirüs ayarı

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12 Haziran'da setlerin tekrar kurulmaya başlanacağı Hollywood'da çekimler esnasında bir dizi yeni kural geçerli olacak
Öpüşme sahnelerinin çekimlerine koronavirüs ayarı

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm çekimlere ara verilen Hollywood'da kameralar 12 Haziran'da yeniden çalışmaya başlıyor.

Hürriyet'in aktardığına göre alınan yeni bir kararla senaryoda yer alan öpüşme ve sevişme sahnelerinden bundan böyle oyuncular rol almayacak, bunun yerine bilgisayarla hazırlanan efektlerden yararlanılacak.

Ama setlerdeki koronavirüs önlemleri bununla da sınırlı kalmayacak. Oyuncular başta olmak üzere tüm ekip koronavirüs testinden geçirilecek. Oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler çekilmeyecek, set ekibine dezenfektan verilecek. Günlük hayatta uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına film setlerinde de uyulacak.

Hazırlanan 22 sayfalık yönetmeliğe göre oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler ya yeniden yazılacak ya da senaryo değiştirilecek. Bunlara ek olarak oyuncuların çekim öncesi provaları devam edecek. Ama özel pleksiglas korumanın ardından gerçekleşecek.

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