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Oracle TikTok'ta Microsoft’a rakip olmaya hazırlanıyor

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Bir dönem en büyük şirket satın alıcılarından biri olan Oracle, TikTok’un operasyonlarının bir kısmını satın almak için Microsoft’a rakip olmaya hazırlanıyor.
Oracle TikTok'ta Microsoft’a rakip olmaya hazırlanıyor

Oracle, Çinli ByteDance'e ait viral video yayın uygulaması TikTok satın alınması konusunda Microsoft’a rakip olarak, şirketin bir kısmı için teklif vermeye hazırlanıyor.

Milyarder Larry Ellison tarafından yönetilen şirket, Sequoia Capital gibi girişim sermayesi şirketleriyle önceden temasa geçerek uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarını almak için teklif verilmesinde ortaklar bulmayı hedefliyor.

Oracle’ın teklif sürecine dahil olması, ByteDance uygulaması TikTok'la görüşen tek taraf olan Microsoft’un pazarlık pozisyonunu sınayabilir.

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü ByteDance’in ABD’deki varlıklarını 90 gün içerisinde satması için uyarmış, ek olarak imzaladığı bir kararname ile 6 Ağustos'tan itibaren 45 gün içerisinde ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin TikTok ile iş yapmasını engelleyeceğini belirtmişti.

Oracle’ın kurucu ortaklarından olan Ellison, Trump’ın Silikon Vadisindeki az sayıdaki destekçilerinden biri ve ilk başkanlık kampanyası sırasında mülklerinden birinde Trump için bağış gecesi düzenlemişti.

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