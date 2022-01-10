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Orakçıoğlu: Şüpheli Ve Yabancı Cisimlerle İlgili 39. Topçu Alay Komutanlığı’na Bilgi Verilmeli

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Mevlevi Bölgesindeki Patlamamış Mühimmatlarla İlgili Uyarı…
Orakçıoğlu: Şüpheli Ve Yabancı Cisimlerle İlgili 39. Topçu Alay Komutanlığı’na Bilgi Verilmeli

Mevlevi bölgesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek patlamamış mühimmatlar bulunduğu açıklanarak, şüpheli ve yabancı cisimlerle ilgili 39. Topçu Alay Komutanlığı’na bilgi verilmesi istendi.


Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“14-31 Aralık 2021 ile 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında Mevlevi bölgesinde yapılan ağır silah atışlarında tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmatlar bulunmaktadır.


Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu mermilerin imha edilebilmesi için bahse konu bölgede ne olduğu anlaşılamayan ve/veya patlayıcı madde olduğundan şüphelenilen yabancı cisimler tespit edildiğinde derhal 39, Topçu Alay Komutanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.”

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