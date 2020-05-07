Orakçıoğlu ve Özçınar Polis Müdürlüğü ve Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Güzelyurt Polis Müdürlüğü ile Güzelyurt Sağlık Ocağı’na teşekkür ziyaretinde bulundu…

Özçınar, ziyarette çalışanlara kovid-19 ile mücadelede yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederek, hijyen malzemelerinden oluşan hediyeler takdim etti…

İlk olarak Güzelyurt Polis Müdürlüğünü ziyaret eden Özçınar, polis teşkilatının ilçe emniyet kurulu çalışmalarında aktif rol aldığına değindi, teşkilatın alınan tedbirlerin uygulanmasında büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

Sürecin devam ettiğini ve sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için çalışmaların aynı özveriyle süreceğini kaydeden Özçınar, bu süreçte çalışan tüm polis mensupları ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu da yaklaşık 2 aydır kovid 19 mücadelesinde büyük özveriyle çalışan herkese teşekkür ederek, devam eden süreçte aynı çalışmaların sürdürüleceğine şüphesi olmadığını vurguladı.

Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi de polis teşkilatı olarak bu mücadele sürecinde Bakanlar Kurulunun almış olduğu kararların uygulanması noktasında gayretle çalıştıklarını belirterek, salgının henüz bitmediğini ve tedbirli çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Vatandaşların maske kullanımı, kişisel hijyen ve sokağa çıkma konusundaki kurallara riayet etmesini isteyerek, bu sürecin en iyi şekilde atlatılacağına inanç belirtti.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar daha sonra ise Güzelyurt Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti, buradaki çalışanlara da teşekkür edip hediye takdim etti.