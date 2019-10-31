  • BIST 99.119
  • Altın 276,320
  • Dolar 5,7137
  • Euro 6,3811
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

“Orams Davası’ndaki karar geçerliliğini koruyor”

» »
“Orams Davası’ndaki karar geçerliliğini koruyor”
“Orams Davası’ndaki karar geçerliliğini koruyor”

Kıbrıslı Rum Meletis Apostolidis’in KKTC’de taşınmaz mal satın alan İngiliz Orams çiftine Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde açtığı ve ardından İngiliz Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanına taşınan davada alınan kararın, KKTC hükümetinin söz konusu taşınmazı satın almasından sonra dahi geçerliliğini koruduğu iddia edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Lapta’da bulunan eski taşınmazına ev inşa ettikleri gerekçesiyle Kıbrıslı Rum Meletis Apostolidis’in İngiliz Linda ve David Orams çifti aleyhine Rum Kaza Mahkemesi’nde açtığı davada alınan kararın, son günlerde KKTC basınında da yer aldığı şekliyle, taşınmazın KKTC devleti tarafından satın alınması sonrasında da geçerliliğini koruduğunu iddia ettiler.

Gazete, Apostolidis’in avukatı Konstantis Kandunas’ın, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, müvekkilinin Orams çifti aleyhine açtığı davanın kararının hala varlığını ve geçerliliğini koruduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Kandunas, müvekkilinin önünde hala bazı hukuki seçeneklerin bulunduğunu ve Apostolidis’in ne yapacağına, bu seçenekleri inceleyerek karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıslı Rum Apostolidis ise, konuya ilişkin açıklamasında, Oramsların evinin KKTC devleti tarafından satın alınmasının KKTC’deki emlak sektörünü korumak ve alıcıları cesaretlendirmeye yönelik olduğunu savundu.

Apostolidis, ne gibi adımlar atacağı ve herhangi yeni bir hukuki süreç başlatıp başlatmayacağına ise henüz karar vermediğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’dan iki adet OPV 50 tipi devriye gemisi alınıyor30 Ekim 2019 Çarşamba 12:16
  • Güney Kıbrıs'ta fakirlik tehlikesi sınırı tahmini 9 bin 202 euro29 Ekim 2019 Salı 13:23
  • Anastasiadis Yunanistan’a gidiyor29 Ekim 2019 Salı 13:20
  • 28 Ekim resmi geçidinde “kaos”29 Ekim 2019 Salı 13:20
  • Neofitu Kıbrıs sorununda yeni bir fırsat penceresinden söz etti29 Ekim 2019 Salı 13:18
  • Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları tartışma konusu olmayı sürdürüyor29 Ekim 2019 Salı 13:16
  • Rum yönetimi, Fatih sondaj gemisinin bulunduğu bölgenin yakınında tatbikat yapacak29 Ekim 2019 Salı 12:05
  • Lakkotripis, Özügergin’e yanıt verdi28 Ekim 2019 Pazartesi 13:57
  • Kıbrıs sorunuyla ilgili “iki kritik randevu”28 Ekim 2019 Pazartesi 13:55
  • Etkili yağış güneyi de vurdu: Limasol'da yıldırım çarpması sonucu 1 kişi yaralandı28 Ekim 2019 Pazartesi 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti