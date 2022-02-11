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Orban’dan Trump’a seçim kampanyasına destek çağrısı: O bir ikon

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Macaristan'ın aşırı sağcı Başbakanı Viktor Orban, seçim kampanyası için eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek istedi.
Orban’dan Trump’a seçim kampanyasına destek çağrısı: O bir ikon

Macaristan'ın aşırı sağcı Başbakanı Viktor Orban, seçim kampanyası için eski ABD Başkanı Donald Trump'tan destek istedi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Macaristan'da Orban hükümetine yakın düşünce kuruluşu Temel Haklar Merkezi, Trump'ı seçim çalışmalarına katılması için Budapeşte'ye davet etti.

Orban'ın lideri olduğu Fidesz partisi, 3 Nisan'da muhalefetin güçleri birleştirmesiyle kurulan koalisyona karşı yarışacak. Bu, 12 yıldır koltuğunu koruyan Orban için en zorlu seçim olarak görülüyor.

Guardian'a konuşan Macaristan hükümetinden bir kaynak, Trump'ın henüz davete yanıt vermediğini belirterek “Fidesz üyeleri Trump'ın martta Budapeşte'ye gelmesini çok istiyor” dedi. Yetkili, Trump'ın bir ikon olduğunu söyleyerek “Bu tür ziyaretler Macaristan’daki muhafazakar toplum üzerinde büyük etkiye sahip” diye konuştu.

BAŞKANLIK SONRASI İLK TURT DIŞI ZİYARETİ OLABİLİR

Trump davete olumlu yanıt verirse, bu ABD başkanlığından ayrıldığından bu yana yurt dışına yapacağı ilk bilinen gezi olacak.

Orban, 2020'deki başkanlık seçimlerinde Trump'ı açıkça desteklemişti. Trump da nisan ayında Orban'ın kazanmasından memnuniyet duyacağını açıklamıştı.

Başkan olduğu 2019'da Orban'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, “Birbirimize benziyoruz. Biraz tartışma yaratıyoruz ama sorun değil” demişti.

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