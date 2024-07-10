Orban'ın AB dönem başkanlığı konuşması AP'de engellendi

'Avrupa'yı Yeniden Harika Yap' sloganıyla Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığını devralan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın altı aylık gündemini sunmak için Avrupa Parlamentosu'nda yapmayı planladığı konuşmaya, parlamento başkanları tarafından programda yer verilmedi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa Parlamentosu (AP) açılışında yapacağı konuşma parlamento başkanlarına takıldı.

Orban'ın Strazburg'da yapılacak AP açılış oturumunda milletvekillerine hitap edeceği konuşmasına, parlamento başkanlarının programda yer vermemesi nedeniyle izin verilmedi.

Uzun süredir devam eden teamüllere göre, hükümet başkanları AB Konseyi dönem başkanlığını devraldıklarında AP'de hitap etme, devraldıkları altı aylık dönemlerinin gündemini sunma ve milletvekillerinin sorularını cevaplama fırsatına sahip oluyor.

Kaynaklar Budapeşte'nin "Avrupa'yı Yeniden Harika Yap" sloganını verdiği Macaristan dönem başkanlığının gündemini sunmak üzere Orban'ın, önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü (16-17 Temmuz) genel kurula geleceğini önceden söylediğini belirtti.

Ancak her iki kaynak, gündemi belirleyen siyasi grupların başkanlarının, Başkanlar Konferansı'nın, AP'nin programında yer olmadığını söylediğini vurguladı.

Euronews'e konuşan ilk kaynak, Parlamento'nun işlerinin normalden daha yoğun olduğunu belirterek, Konsey'i Avrupa seçimlerinin zamanlaması konusunda Parlamento'nun tavsiyelerini dikkate almamakla suçladı.

Kaynak, "Beş yıl önce, 2019'da, son genel kurulda Finlandiya dönem başkanlığını ağırlayabildik çünkü seçimler Mayıs ayında yapıldı ve yazdan önce iki genel kurul yapmamızı sağladı" dedi. "Haziran ayında yapılacak bir seçimin programımızı etkileyeceği konusunda uyarıda bulunmuştuk."

İlk kaynak, yeni parlamentonun başkan ve 14 başkan yardımcısını seçmesi gerektiğini, bunun için de salı ve çarşamba günlerinin müsait tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Perşembe günü, Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu başkanlığına yeniden atanmasına ilişkin onay oylaması için program açık tutuluyor.

Önümüzdeki hafta yapılacak genel kurul toplantısının gündemi 11 Temmuz Perşembe günü parlamento grup başkanlarının bir araya geleceği toplantıda belirlenecek. İlk kaynak, "Son dakikada bir uzlaşma olması mümkün" diye ekledi.

Ancak bir sözcü temmuz ayındaki genel kurul oturumlarının "Parlamento'nun anayasası ve Avrupa Komisyonu başkanının seçimi (perşembe günü Başkanlar Konferansı tarafından onaylanmayı bekliyor)" için ayrıldığını doğruladı.

Euronews'e konuşan sözcü, bu nedenle Macaristan dönem başkanlığının programını eylül ayından önce AP üyelerine sunmasının mümkün olmadığını söyledi.

Orban kendisini Çin ve Rusya ile dostane ilişkiler içinde olan tek AB lideri ilan etti ve Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile görüştükten sonra, önce Moskova'ya, ardından Pekin'e sürpriz ziyaretlerde bulundu.

Orban'ın, NATO'nun 75. yıldönümü zirvesi için yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olması bekleniyor.

Orban'ın Moskova ziyareti, Ukrayna ve diğer Avrupalı liderlerin kınamalarına neden oldu ancak Macar başbakan bu ziyareti bir yardım çabası olarak gerekçelendirdi.

"Savaşan iki tarafla da konuşabilen ülkelerin sayısı giderek azalıyor" dedi. "Macaristan yavaş yavaş Avrupa'da herkesle konuşabilen tek ülke haline geliyor," diyerek ekledi.