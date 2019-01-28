ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki, Ankara'da gündeme oturan analizlerini Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında dile getirdi. Pösteki, Ak Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın açık farkla önde olduğu illeri şu şekilde sıraladı: İstanbul, Adana, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Kocaeli ve Sakarya. CHP ve İyi Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın önde olduğu iller de şunlar: -Ankara, Bursa, Antalya ve Mersin.