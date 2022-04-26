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ORC anketi: AKP'nin oyu düştü, Millet İttifakı önde

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ORC Araştırma’nın son anket çalışmasına göre AKP’nin oyu yüzde 28’e geriledi. Millet İttifakı ise oyunu yüzde 41,6’ya yükseltti.
ORC anketi: AKP'nin oyu düştü, Millet İttifakı önde

ORC Araştırma’nın 17-22 Nisan tarihleri arasında 41 ilde yaptığı seçim anketine göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı 5,7 puana çıktı.

Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 35,9 olarak kaydedildi. Millet İttifakı ise oylarını yüzde 41,6’ya yükseltti.

Ankette partilerin oy oranları da ölçüldü. Partilerin oy oranları şu şekilde kayıtlara geçti:

AKP yüzde 28,1

CHP yüzde 24,3

İYİ Parti yüzde 17,3

HDP yüzde 8,5

HDP yüzde 8,5

Gelecek Partisi yüzde 2,3

DEVA Partisi yüzde 2,1

Saadet Partisi yüzde 1,6

TDP yüzde 1,5

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3

BTP yüzde 1,2

Memleket Partisi yüzde 0,9

afer Partisi yüzde 0,8

DP yüzde 0,6

BBP yüzde 0,5

HÜDAPAR yüzde 0,5

Diğer yüzde 0,7

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