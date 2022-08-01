ORC Araştırma: İlk kez oy kullanacak seçmenin yüzde 27’si kararsız

ORC Araştırma, ilk kez oy kullanacak seçmenlerin oy potansiyelini araştırdı. “Kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 27 ile çoğunlukta.

24-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında 51 ilde, ilk kez oy kullanacak toplam 2185 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre, bu pazar genel seçim olsa seçmenin oy davranışının ne olacağı soruldu.

Buna göre, “Kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 27,0; CHP diyenler yüzde 22,5; İyi Parti diyenler yüzde 18,6; AKP diyenler yüzde 11,9; MHP diyenler yüzde 3.4.