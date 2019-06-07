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ORC son İstanbul anketini paylaştı: Binali Yıldırım önde

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Anket şirketleri İstanbul için ellerindeki araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor
ORC son İstanbul anketini paylaştı: Binali Yıldırım önde

YSK kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimleriyle ilgili ORC'nin yaptığı son ankette AKP adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 alırken CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 46,7'de kaldı. Bu sonuca göre Yıldırım 0,3 puan önde görünüyor.

İstanbul seçimleri için şu ana kadar bazı anket firmaları yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. ORC araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı 29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılan son ankette AKP adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğu belirtildi.

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Kararsızlar yüzde 5,5, diğerleri ise yüzde 0,8 puanda kaldı.

"31 Mart Yerel Seçimlerinde Ekrem İmamaoğlu'na oy verdim, tercihimde değişiklik yok" yok diyenlerin sayısı yüzde 96,7 olurken,yüzde 3,3 kararsız olduğunu söyledi.

Aynı soruya Binali Yıldırım için şöyle cevap verildi: Yüzde 97,4 kararım değişmedi derken, yüzde 2,6 kararsız olduklarını ifade etti.

Optimar Araştırma Şirketi'nin İstanbul anketine göre ise Ekrem İmamoğlu seçimi 4 puan önde götürürken, MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi'nin anketine göre ise İmamoğlu yarışta 2 puan önde.

Anketle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ORC Araştırma Başkanı Murat Pösteki, "29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında büyük bir titizlikle gerçekleştirilen İstanbul anket sonuçlarımızı birazdan paylaşıyoruz. Böylesine önemli bir seçimde, ORC olarak tek amacımız, başta 24 Haziran seçimleri olmak üzere, birçok seçimde göstermiş olduğumuz başarımızı tekrarlamaktır." dedi.

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