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ORC son seçim anketini açıkladı: AK Parti ve MHP'yi üzecek sonuçlar

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ORC'nin yayımladığı araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 33 seviyesinde kalırken AK Parti'nin ortağı MHP ise yüzde 10 barajını geçemiyor.
ORC son seçim anketini açıkladı: AK Parti ve MHP'yi üzecek sonuçlar

ORC'nin yayımladığı araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 33 seviyesinde kalırken AK Parti'nin ortağı MHP ise yüzde 10 barajını geçemiyor.

Bu pazar seçim olsa HDP yüzde 8,0 ile baraj altında kalırken Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçemediği görülüyor.

Bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle: 

AKP: %33,4

CHP: %25,0 

İYİ Parti: %12,5

MHP: %9,8

HDP: %8,0

Gelecek Partisi: %2,9 

DEVA: %2,2

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