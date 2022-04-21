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ORC'den "İstanbul'un siyasi eğilimi" anketi: AKP'nin oy oranı 2018 seçimlerine göre yüzde 9,6 puan düştü

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CHP oylarını 2018'e göre yüzde 1,4 artırırken, İyi Parti de yüzde 9,5 yükseltti
ORC'den "İstanbul'un siyasi eğilimi" anketi: AKP'nin oy oranı 2018 seçimlerine göre yüzde 9,6 puan düştü

ORC Araştırma'nın İstanbul ilinin siyasi eğilimini tespit etmek için gerçekleştirdiği ankette, AKP'nin oy oranındaki sert düşüş dikkati çekti. 2018 seçimlerinde yüzde 42,7 oy oranına sahip olan AKP'nin 9,6 puan düşerek yüzde 33,1 oldu.

ORC Araştırma, 13-17 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul’un 3 bölgesinde toplam 7 bin 100 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Anket, İstanbul ilinin siyasi eğilimini tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Partilerin oy oranı şöyle oldu:

AKP - Yüzde 33,1

CHP - Yüzde 27,8

İYİ Parti - Yüzde 17,5

HDP - Yüzde 10,7

MHP - Yüzde 4,9

DEVA - Yüzde 1,4

Saadet Partisi - Yüzde 1,1

Gelecek - Yüzde 1,1

Diğer - Yüzde 1,2

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2018 seçim sonucu ile karşılaştırma

Anketteki partilerin oy oranları 2018 seçim sonucu ile karşılaştırıldı. Ankete göre, 2018'de yüzde 42,7 oy alan AKP'nin yüzde 9,6 puan düşüş yaşadığı gözlemlendi.

CHP oylarını 2018'e göre yüzde 1,4 artırırken, İyi Parti ise oylarını yüzde 9,5 yükseltti.

HDP'nin oy oranı 2018'e göre yüzde 2, MHP'nin ise yüzde 3,4 düştü.

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