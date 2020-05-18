Orduda üst düzey istifa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumartesi günü yayınlanan kararla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı'nın emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı'nın bugün görevinden istifa ettiği belirtildi.
Türk basınında yer alan haberlere göre "kızağa alınma" olarak değerlendirilen ve tartışma konusu haline dönüşen ataması nedeniyle Yaycı'nın istifa haberini Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener, Twitter'dan duyurdu.
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