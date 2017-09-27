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Orfanidis'e 14 aylık hapis cezası

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Orfanidis'e 14 aylık hapis cezası
“Orfanidis” süpermarketler zinciri sahibi olan ve iflas eden Rum iş insanı Hristos Orfanidis hakkında, 400 bin Euro değerinde karşılıksız çek vermek suçundan 14 aylık hapis cezası verildiği belirtildi.

“Orfanidis” süpermarketler zinciri sahibi olan ve iflas eden Rum iş insanı Hristos Orfanidis hakkında, 400 bin Euro değerinde karşılıksız çek vermek suçundan 14 aylık hapis cezası verildiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, Eylül 2012-Ocak 2013 arasında, Orfanidis süpermarketlerinin reklam kampanyası için, “Pandora” şirketine  400 bin Euro değerinde karşılıksız çek vermek suçundan, Orfanidis’e  14 ay hapis cezası verdiğini yazdı.

Habere göre Larnaka Kaza Mahkemesi, genel müdürlüğünü Orfanidis’in yaptığı “Orfanides Public Company Ltd” şirketine de 16 bin Euro para cezası verilmesini karara bağladı.

Gazete, Larnaka Mahkemesi’nin, Orafnidis’in, söz konusu şirkete olan borcunu ödemesine karşın, tazminatın, Orfanidis’in mahkeme tarafından suçlu bulunmasının ardından ödendiğine dikkati çekerek hapis cezasının ertelenmesi talebini ret ettiğini yazdı.

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