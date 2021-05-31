Orfoz ve lagos balığı av yasakları ile ilgili bilgilendirme

Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Tüzüğü kapsamında, 1 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Orfoz ve Lagosun amatör izine sahip tekneler ve amatör balıkçılar tarafından avlanması yasaktır.

Su Ürünleri Avcılığında Tuzakların Yasaklanması ve Belirli Avcılık Yasaklarına ilişkin Kurallar Tüzüğü uyarınca tüm yıl boyunca 45 cm daha küçük boyutlardaki avcılığı amatör- mesleki ayrımı yapılmaksızın tüm avlanan teknelere ve zıpkın ile avcılığa yasaklanmıştır.

15 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında Eşkine türü balığın da avlanmasının yasak olduğunu hatırlatırız.

Tüm balıkçılar, restoran sahipleri, perakendeciler ve tüketicilerin, ilk üreme boyuna bile erişmemiş 45 cm’den küçük orfoz türlerini tüketime sunmamaları hususunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz. Nesiller sonra da orfozun kıyılarımızdaki mevcudiyetini sağlama amacımıza katkı koymak için tüm paydaşları, ilgili kurallara uymaya davet ederiz.

HAYVANCILIK DAİRESİ