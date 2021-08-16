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Organik bitkisel besinler sağlığın sigortasıdır

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Günümüzdeki yaygın hastalıkların en önemli nedenlerinden biri sağlıksız beslenmedir. Taze, temiz, mevsiminde, yerel olarak üretilmiş, rengarenk, mümkünse organik bitkisel besinler ise sağlığın sigortasıdır.
Organik bitkisel besinler sağlığın sigortasıdır

Günümüzdeki yaygın hastalıkların en önemli nedenlerinden biri sağlıksız beslenmedir. Taze, temiz, mevsiminde, yerel olarak üretilmiş, rengarenk, mümkünse organik bitkisel besinler ise sağlığın sigortasıdır. Çağımızın en ölümcül hastalıklarından biri olan kanser; genellikle kalıtım yoluyla gelen genlerden değil, yaşam süresince genlerde ortaya çıkan hasarların sonucu oluşmaktadır. Çoğu insan için kanser genetik olarak programlanmamıştır; yaşam koşullarından ve maruz kalınanlardan kaynaklanır. Yıllarca kanser nedenleri konusunda yapılan çalışmalarda çevresel faktörler ve beslenme yeterince önemsenmemiştir veya göz ardı edilmiştir. Hastalığın, trajik biçimde çevresel kirlenmeyle ilişkili olduğu giderek daha iyi anlaşılmaktadır.

Prof. Dr. Osman Erk

Nasıl beslenmeliyiz?

En az yağ içeren vejetaryen diyet uygulamalarında kansere yakalanma oranı en düşük düzeydedir. Bol miktarda taze, mevsiminde yetişmiş organik sebze, meyve, yeşillikler, tam tahıllar, kuru yemişler, bakliyatlar ve baharatlar sağlığın sigortasıdır. Çiğ veya buharda az pişmiş olanlar pişmiş olanlara, taze gıda dondurulmuş olanlar, dondurulmuş olan konserve gıdaya tercih edilmelidir. Kızartılmış, kahverengileşmiş, renk değiştirmiş, tuzlanmış, işlenmiş gıdalardan sakınılmalıdır. İçilen su klordan ve diğer kimyasal kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Organik bitkisel besinler, salvestrol adı verilen antikanserojen fitokimyasalları üretmektedir. Bu fitokimyasal sadece kanser hücrelerinde bulunan, normal hücrelerde bulunmayan bir enzimi aktif hale getirerek kanserli hücreye saldırır ve onu ortadan kaldırır. Neredeyse bütün organik bitkilerde bu tür işler gören fitokimyasallar vardır. Özellikle enginar, lahana, brokoli, zeytin, yaban mersini, kızılcık, kuşburnu, elma, armut, avokado, kuşkonmaz, fesleğen, adaçayı, karahindiba ve baharatlar bu tür fitokimyasallardan oldukça zengindir. Öte yandan organik gıda tüketenlerin vücutlarına, tarımda kullanılan böcek ilacı ve kimyasal gübre kalıntılarının daha az girmesi kanserden korunmada önemli bir rol oynar.

İşlenmiş gıdalara dikkat!

Toksik kimyasal maddelerle birlikte yediğimiz faydasız gıdalar çok çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. İşlenmiş gıdaların içinde 10 binden daha fazla sayıda gıda katkı maddesi vardır ve ortalama her insan her yıl 5-10 kilo gıda katkı maddesi tüketmektedir. Tarım ilaçları, kimyasal gübreler, gıdalardaki katkı maddeleri, endüstriyel kimyasallar ve radyasyon önemli kanser nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır. Ticari olarak kullanımda bulunan 100 binlerce kimyasalın çok az bölümü test edilip onaylanmıştır, bunların kısa ve uzun vadede tek başlarına veya bir arada vücutta hangi etkilere yol açtıkları bilinmemektedir.

İşte korunma yolları

– Organik bitkisel beslenin.

– Spor ve egzersiz yapın.

– Alkol ve sigara kullanmayın.

– Herpes, klamidya, HPV, hepatit B-C, HIV gibi hastalıklardan korunun.

– Güneşten dikkatli yararlanın.

– Radyasyondan uzak durun, yeterli ve kaliteli alkali su tüketin.

– Obeziteye karşı önlem alın.

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