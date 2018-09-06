  • BIST 93.544
  • Altın 255,285
  • Dolar 6,6199
  • Euro 7,7015
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Organik Tarım Yasası ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda, Organik Tarım Yasası ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Organik Üreticiler Birliği üyeleri ve üreticiler katıldı.
Organik Tarım Yasası ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Tarım Dairesi Kuntay Vurana, bakanlık ve daire yetkilileri, hem yasa gereği hem de yasa altında yapılan çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda üreticileri bilgilendirdi. Toplantıda, organik tarım çalışmalarına ve yasanın oluşturulmasına katkı koyan AB uzmanı da yer aldı.

organiktarim3.JPG

Yeni tüzükler hazırlanacak

Organik Tarım Yasası, 28 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmişti. AB uyum yasaları çerçevesinde yer alan yasa altındaki tüzüklerle ilgili AB uzmanları ile birlikte çalışmalar sürdürülecek. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Ayrıntılı Kurallar Tüzüğü ile Organik Ürünlerin Etiketlenmesi ile ilgili Usul ve Esasları Belirleyen Tüzük organik ürünlerin kontrolü, depolanması, ulaşımı, paketlenmesi, işlenmesi, üretilmesine ilişkin kuralları düzenleyecek. Tüzüklerin, Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bu tüzüklerin yürürlüğe girmesinin ardından, organik üretim disiplin altına alınmış olacaktır.

organiktarim2.JPG

Bu tüzükler dışında organik su ürünleri ve deniz yosunu üretimi, şarap üretimi ve üçüncü ülkelerden ithal kurallarının düzenlendiği üç ayrı tüzük de hazırlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Hollanda ve Fransa'nın tavrı kabul edilemez"06 Eylül 2018 Perşembe 08:40
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!06 Eylül 2018 Perşembe 08:00
  • Tarım Bakanlığı'ndan son dakika eylem açıklaması05 Eylül 2018 Çarşamba 21:36
  • Elektrik ‘Süpermarketleri’ fena tepti05 Eylül 2018 Çarşamba 21:16
  • Son Dakika: Uzlaşı yok hayvan üreticileri eyleme devam edecek05 Eylül 2018 Çarşamba 19:39
  • Söyleyecek sözünüz kalmadı05 Eylül 2018 Çarşamba 18:26
  • Şahali: “İstifamla doların düşeceğinden emin olsam dün istifa ederdim”05 Eylül 2018 Çarşamba 18:10
  • Arıklı; "Türkiye ye bağlılığa evet bağımlılığa hayır diyoruz"05 Eylül 2018 Çarşamba 17:28
  • Gürcafer’den Uyarı: “İnşaat Sektörü batarsa siz de batarsınız”05 Eylül 2018 Çarşamba 16:29
  • Sol Hareket, Sendikal Platform’un eylemine destek belirtti05 Eylül 2018 Çarşamba 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti