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Organizayon Komitesi'nden Tokyo Olimpiyatlarına Ülke Dışından Katılacak Resmi Yetkili Sayısına Kısıtlama

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Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatları'na ülke dışından katılacak resmi yetkili sayısını 78 bine indirecek
Organizayon Komitesi'nden Tokyo Olimpiyatlarına Ülke Dışından Katılacak Resmi Yetkili Sayısına Kısıtlama

Japonya, artış gösteren Kovid-19 vakaları sebebiyle, ülkelerin ulusal spor federasyonları ile olimpiyat komitelerinden turnuvaya katılacak resmi yetkili sayılarını düşürmesini istiyor.

Kyodo ajansının haberine göre, artış trendi gösteren Kovid-19 vakaları karşısında Organizasyon Komitesi, Japonya dışından katılacak resmi yetkili sayısını daha önce planlandığı seviyenin de altına çekecek.

Haberde, geçen yıl erteleme öncesi 180 bin seviyesinde beklenen resmi yetkili sayısının 90 bine indirileceği, salgının yayılmasının durdurulamaması halinde ise bu sayının daha da düşürüleceği şeklinde kamuoyuna yansıyan planlamalar anımsatıldı.

Gelinen son aşamada Organizasyon Komitesinin, turnuvaya Japonya dışından katılacak resmi yetkili sayısını yaklaşık 78 bine indirmeyi planladığı belirtilen haberde, olimpiyatları izleyecek gazeteci sayısının da düşürüleceği kaydedildi.

Tokyo Olimpiyatları'na yaklaşık 15 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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