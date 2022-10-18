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Organize Sanayi Bölgeleri Yasası geçti; Yasayla sanayi bölgelerinin yönetimi kurulacak komisyona geçiyor

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2011 yılından bu yana üzerinde çalışılan Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliği ile onaylanarak yasalaştı.
Organize Sanayi Bölgeleri Yasası geçti; Yasayla sanayi bölgelerinin yönetimi kurulacak komisyona geçiyor

2011 yılından bu yana üzerinde çalışılan Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliği ile onaylanarak yasalaştı.

“Mevcut ve yeni kurulacak işletmelerin, imalatçı ve tamircilerin, bir yerde toplanmasını sağlamak, şehir içindeki gürültüyü önlemek, trafik tıkanıklığını azaltmak ve daha sağlıklı çalışma olanakları yaratmak, üretimi teşvik etmek ve sanayiyi desteklemek amacıyla organize sanayi bölgelerinin kurulması ve idamesini sağlamak” amacıyla hazırlanan yasa, “organize sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi, organize sanayi bölgelerinden parsel ve tesis kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esasları, kiracıların hak ve sorumluluklarını, özel ve özellikli sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi ve bağlı olacakları kuralları, bu Yasaya ilişkin yaptırımları ve yetkili kurumların görevlerini” kapsıyor.

Yasayla organize sanayi bölgeleriyle ilgili yürütme yetkisi siyasetin elinden alınıp oluşturulacak bir komisyona veriliyor.

Organize Sanayi Bölgesi yasası, özel sanayi bölgesi kurmak isteyen yabancılara bu hakkı veriyor. Buna göre; 20 milyon euroluk yatırım yapabilecek yabancılar ülkede özel sanayi bölgesi kurabilecek.

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