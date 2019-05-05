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Organları ile 7 hastaya umut oldu

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Sivas'ta, 4 gün önce beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer, kalp, dalak, böbrek ve korneaları 7 kişiye umut oldu.
Organları ile 7 hastaya umut oldu

Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Yusuf Işık, 4 gün önce beyin  kanaması geçirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama  Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Işık'ın dün  sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi Işık'ın organlarını bağışlama kararı verdi. Türkiye Organ ve  Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekip  tarafından yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından Yusuf Işık'ın kalp,  karaciğer, dalak, böbrekleri ve korneaları alındı.

 

 Organlar, nakil bekleyen hastalar içinİstanbul, Ankara, Samsun ve Erzurum'a gönderildi.

 

Konuya ilişkin bilgi veren hastanenin Organ ve Doku Koordinatörü  Rüveyda Reyhan, "Böylesine onurlu bir davranış sergileyen aileye teşekkür  ediyorum. Onun sayesinde 7 hasta hayata döndü." dedi.

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