Organları ile 7 hastaya umut oldu

Sivas'ta, 4 gün önce beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğer, kalp, dalak, böbrek ve korneaları 7 kişiye umut oldu.

Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Yusuf Işık, 4 gün önce beyin kanaması geçirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Işık'ın dün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi Işık'ın organlarını bağışlama kararı verdi. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekip tarafından yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından Yusuf Işık'ın kalp, karaciğer, dalak, böbrekleri ve korneaları alındı.

Organlar, nakil bekleyen hastalar içinİstanbul, Ankara, Samsun ve Erzurum'a gönderildi.

Konuya ilişkin bilgi veren hastanenin Organ ve Doku Koordinatörü Rüveyda Reyhan, "Böylesine onurlu bir davranış sergileyen aileye teşekkür ediyorum. Onun sayesinde 7 hasta hayata döndü." dedi.