 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.712
  • Altın 151,040
  • Dolar 3,6589
  • Euro 3,9247
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

»
Organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Bursa’da beyin kanaması sebebiyle beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki K.S., karaciğeri ve böbrekleri ile 3 kişiye umut oldu.

Bursa'da 2 hafta önce baş ağrısı ile hastaneye başvuran K.S, yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması teşhisiyle Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmesinin ardından hemen ameliyata alındı. Daha sonra yoğun bakım ünitesine alınan K.S.’nin yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Organ nakil koordinatörlerinin aile ile görüştüklerini ve organ bağışı hakkında aileye bilgi verdiklerini belirten Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar “Vefat eden hastanın yakınları yüce gönüllük göstererek organ bağışını kabul ettiler” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek uygun olan hastaların tespit edilmesi için gerekli çalışmalar yapıldığını söyleyen Dr. Çınar, “Yapılan eşleştirmeler neticesinde hastanın bir böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, diğer böbrek ve karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde organ bekleyen 3 hastaya uygun bulundu. Üstün davranışlarından dolayı aileye şükranlarımızı sunuyor,merhuma da Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Organ bağışının çok önemli olduğunu hatırlatan Dr Çınar, “Bir insan hayatını kaybetti ama onun organlarıyla bugün 3 insan yeniden yaşama tutunmuş, yeniden nefes alma şansına kavuşmuş durumdalar. Dolayısıyla bütün halkımızı bu konuda duyarlı olmaya, vefat ettikten sonra organların toprak olmasındansa organ bekleyen, yaşam umudu bekleyen insanlarımıza hayat vermesi için bağışlamalarını diliyoruz” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 3 boyutlu yazıcı ile robotik el üretildi18 Nisan 2017 Salı 15:18
  • Hangi belirtilerde hangi hastalıktan şüphelenmeli?18 Nisan 2017 Salı 14:48
  • İşte karın guruldamasını geçirmenin yöntemleri18 Nisan 2017 Salı 13:05
  • Serebral Palsili Çocuklarda erken müdahale çok önemli17 Nisan 2017 Pazartesi 17:38
  • Menopozda yaşanan sorunlar nelerdir?17 Nisan 2017 Pazartesi 15:25
  • Hava kirliliğinin bir zararı daha17 Nisan 2017 Pazartesi 14:17
  • Kanseri sakızla tespit edebilecek bir yöntem geliştiriliyor.17 Nisan 2017 Pazartesi 14:00
  • Komadayken doğum yapan kadının mucizevi hikâyesi17 Nisan 2017 Pazartesi 12:37
  • İş yoğunluğu sosyal hayatı doğrudan etkiliyor15 Nisan 2017 Cumartesi 15:45
  • Hipertansiyon hastalarına tuz uyarısı!15 Nisan 2017 Cumartesi 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti